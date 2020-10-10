У нас как раз ТРЦ и закрыли, а вместе с ним и Ашан. А то, что куют - это точно, народу всегда там уйма.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:49
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:00
А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06
Re: ПУМБ
в сентябре было только ВИЗА
сейчас вроде подтянули и мастер ( проверить легко , купив коробок спичек )
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:10
Ну а бесплатно себе довыпустить мастер к визе и визу к мастеру (да хоть и по две) почему не хотите через свой личный кабинет? Всё же бесплатно, заказали и через неделю в отделении забрали - именные, чип, бесконтакт.
У меня и на всеможу и на всекарте по три карты (допускается по две визы и по два мастера бесплатно, больше - платно).
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