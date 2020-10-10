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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2581258225832584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:49

  Goodman написав:большие города. большие проблемы. у мну - он один в городе. да еще размещен в ТРЦ . ремонт не грозит - куют бабло они и всем довольны.

У нас как раз ТРЦ и закрыли, а вместе с ним и Ашан. А то, что куют - это точно, народу всегда там уйма.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:46

kreuz

У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:00

  Ratatui написав:kreuz

У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.

А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06

Re: ПУМБ

  velvet написав:А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?


в сентябре было только ВИЗА
сейчас вроде подтянули и мастер ( проверить легко , купив коробок спичек )
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:10

  Ratatui написав:kreuz

У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.

Ну а бесплатно себе довыпустить мастер к визе и визу к мастеру (да хоть и по две) почему не хотите через свой личный кабинет? Всё же бесплатно, заказали и через неделю в отделении забрали - именные, чип, бесконтакт.
У меня и на всеможу и на всекарте по три карты (допускается по две визы и по два мастера бесплатно, больше - платно).
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:34

alibob
По две - понятно, а по третьей зачем? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:10

Vorlon
Ну одна мастер и две визы, визой снять в чужих банкоматах можно больше за раз. А двумя визами ещё больше.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:32

  Goodman написав:
  velvet написав:А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?


в сентябре было только ВИЗА
сейчас вроде подтянули и мастер ( проверить легко , купив коробок спичек )

Это всё понятно, просто Ratatui написал, что получает кешбэк по дебетке и кредитке, одна из которых Виза,а вторая мастер. Вот мне и интересно, что ему ПУМБ прислал в предложении кешбэка визу или мастер. Мне пришло на мастер, жене на визу, притом что и у меня и у неё есть и виза и мастер.
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velvet
 
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  #<1 ... 2581258225832584
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