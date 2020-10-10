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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:49
Goodman написав:
большие города. большие проблемы. у мну - он один в городе. да еще размещен в ТРЦ . ремонт не грозит - куют бабло они и всем довольны.
У нас как раз ТРЦ и закрыли, а вместе с ним и Ашан. А то, что куют - это точно, народу всегда там уйма.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:46
kreuz
У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.
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Ratatui
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:00
Ratatui написав:kreuz
У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.
А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?
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velvet
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:06
velvet написав:
А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?
в сентябре было только ВИЗА
сейчас вроде подтянули и мастер ( проверить легко , купив коробок спичек )
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Goodman
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:10
Ratatui написав:kreuz
У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.
Ну а бесплатно себе довыпустить мастер к визе и визу к мастеру (да хоть и по две) почему не хотите через свой личный кабинет? Всё же бесплатно, заказали и через неделю в отделении забрали - именные, чип, бесконтакт.
У меня и на всеможу и на всекарте по три карты (допускается по две визы и по два мастера бесплатно, больше - платно).
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alibob
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:34
alibob
По две - понятно, а по третьей зачем?
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Vorlon
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:10
Vorlon
Ну одна мастер и две визы, визой снять в чужих банкоматах можно больше за раз. А двумя визами ещё больше.
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alibob
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:32
Goodman написав: velvet написав:
А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?
в сентябре было только ВИЗА
сейчас вроде подтянули и мастер ( проверить легко , купив коробок спичек )
Это всё понятно, просто Ratatui написал, что получает кешбэк по дебетке и кредитке, одна из которых Виза,а вторая мастер. Вот мне и интересно, что ему ПУМБ прислал в предложении кешбэка визу или мастер. Мне пришло на мастер, жене на визу, притом что и у меня и у неё есть и виза и мастер.
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velvet
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Додано: Нед 11 жов, 2020 02:18
velvet написав:
Это всё понятно, просто Ratatui написал, что получает кешбэк по дебетке и кредитке, одна из которых Виза,а вторая мастер. Вот мне и интересно, что ему ПУМБ прислал в предложении кешбэка визу или мастер. Мне пришло на мастер, жене на визу, притом что и у меня и у неё есть и виза и мастер.
Лично у меня и дебетка и кредитка Visa.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 11 жов, 2020 13:19
velvet написав: Ratatui написав:kreuz
У меня всё карта Виза , а всё могу мастер.
А предложение кешбэка пришло на Визу или мастер?
Пришло как бы на визу. Но в отделении девчонки сказали мастер тоже участвует. Попробовал таки да работает.
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Ratatui
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