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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2582258325842585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:51

Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
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Striker
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Повідомлень: 1065
З нами з: 15.02.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:56

  Striker написав:Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.

Ключевое слово "может"! Здесь это акция и пока кэшбек не станет постоянным - смысл кредитки ПУМБа весьма сомнителен.
Vorlon
 
Повідомлень: 9199
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:01

  Vorlon написав:Ключевое слово "может"! Здесь это акция и пока кэшбек не станет постоянным - смысл кредитки ПУМБа весьма сомнителен.

Та вот и не хочется зря идти в отделение, поэтому пока только задумался над этим.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлень: 1065
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:02

  Striker написав:Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.

Не торопитесь если реально их кредитка не нужна.
У меня тоже только дебетка. До этого 2 месяца были только Эльдорадо и Ясно. В этом месяце пришло предложение по выбору категорий.
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ramaz
 
Повідомлень: 454
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:06

  ramaz написав:Не торопитесь если реально их кредитка не нужна.
У меня тоже только дебетка. До этого 2 месяца были только Эльдорадо и Ясно. В этом месяце пришло предложение по выбору категорий.

Значит буду ждать, а дебетку пока на полку.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлень: 1065
З нами з: 15.02.20
Подякував: 118 раз.
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  #<1 ... 2582258325842585
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