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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:51
Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
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Striker
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:56
Striker написав:
Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
Ключевое слово "может"! Здесь это акция и пока кэшбек не станет постоянным - смысл кредитки ПУМБа весьма сомнителен.
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Vorlon
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:01
Vorlon написав:
Ключевое слово "может"! Здесь это акция и пока кэшбек не станет постоянным - смысл кредитки ПУМБа весьма сомнителен.
Та вот и не хочется зря идти в отделение, поэтому пока только задумался над этим.
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Striker
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:02
Striker написав:
Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
Не торопитесь если реально их кредитка не нужна.
У меня тоже только дебетка. До этого 2 месяца были только Эльдорадо и Ясно. В этом месяце пришло предложение по выбору категорий.
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ramaz
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:06
ramaz написав:
Не торопитесь если реально их кредитка не нужна.
У меня тоже только дебетка. До этого 2 месяца были только Эльдорадо и Ясно. В этом месяце пришло предложение по выбору категорий.
Значит буду ждать, а дебетку пока на полку.
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Striker
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