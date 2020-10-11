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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:51
Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:56
Striker написав:
Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
Ключевое слово "может"! Здесь это акция и пока кэшбек не станет постоянным - смысл кредитки ПУМБа весьма сомнителен.
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Vorlon
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:01
Vorlon написав:
Ключевое слово "может"! Здесь это акция и пока кэшбек не станет постоянным - смысл кредитки ПУМБа весьма сомнителен.
Та вот и не хочется зря идти в отделение, поэтому пока только задумался над этим.
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- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:02
Striker написав:
Есть дебетка Visa, кроме Эльдорадо и Ясно ничего не предлагают. Задумался над получением кредитки, может тогда будут давать кэшбэк.
Не торопитесь если реально их кредитка не нужна.
У меня тоже только дебетка. До этого 2 месяца были только Эльдорадо и Ясно. В этом месяце пришло предложение по выбору категорий.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:06
ramaz написав:
Не торопитесь если реально их кредитка не нужна.
У меня тоже только дебетка. До этого 2 месяца были только Эльдорадо и Ясно. В этом месяце пришло предложение по выбору категорий.
Значит буду ждать, а дебетку пока на полку.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Додано: Нед 11 жов, 2020 16:55
Striker
у меня тоже виза-мгновенка. Но вот решил для полного "букета" взять еще к ней мастер именную. Ну и положить обе на полку и ждать
. Даже и без того не частый нал снимать не буду + редкие бесплатные р2р-ихи гонять уже с начала месяца перестал. Конечно за именной картой 2 раза в отделение сходить пришлось сначала заказать, а потом получить - благо они недалеко находятся. Но теперь хоть мастер, хоть виза - я к кэшбеку по любой МПС готов
. Посмотрим теперь как на это пумба отреагирует
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:05
Striker
Если забить - в следующем месяце что-то толковое подадут.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Додано: Нед 11 жов, 2020 22:47
У сабжа є кеш-кредит? Яка мін.сума?
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