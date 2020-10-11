Тут копеечка, там копеечка, а потом смотришь итог за месяц - выходит неплохая сумма. Просто не все умеют считать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:23
Тут копеечка, там копеечка, а потом смотришь итог за месяц - выходит неплохая сумма. Просто не все умеют считать.
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