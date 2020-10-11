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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2583258425852586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:23

  clientage написав:А если учесть цимес в рамках всего своего хозяйства?

Тут копеечка, там копеечка, а потом смотришь итог за месяц - выходит неплохая сумма. Просто не все умеют считать.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:44

Re: ПУМБ

-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:11

  _PORT_UA написав:-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?

Я робив усі за 2 дні і все було ОК
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:19

  nickvp написав:
  _PORT_UA написав:-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?

Я робив усі за 2 дні і все було ОК

Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 566
З нами з: 09.02.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 2583258425852586
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