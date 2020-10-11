Тут копеечка, там копеечка, а потом смотришь итог за месяц - выходит неплохая сумма. Просто не все умеют считать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:23
Тут копеечка, там копеечка, а потом смотришь итог за месяц - выходит неплохая сумма. Просто не все умеют считать.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:44
Re: ПУМБ
-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:11
Я робив усі за 2 дні і все було ОК
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:19
Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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