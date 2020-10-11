Додано: Пон 12 жов, 2020 15:44

-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?

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