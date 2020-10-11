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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:23
clientage написав:
А если учесть цимес в рамках всего своего хозяйства?
Тут копеечка, там копеечка, а потом смотришь итог за месяц - выходит неплохая сумма. Просто не все умеют считать.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:44
-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:11
_PORT_UA написав:
-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?
Я робив усі за 2 дні і все було ОК
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nickvp
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:19
nickvp написав: _PORT_UA написав:
-Добрый день. На вайбер пришло предложение принять участие в акции с кешбеком за 10 покупок. Подскажите пожалуйста я могу сегодня сделать сразу 5 покупок от 25 грн.и получить 20+50грн.или же я должен сначала получить первые 25грн.,а только изатем делать следующие покупки?
Я робив усі за 2 дні і все було ОК
Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 18:46
_PORT_UA написав:
Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Додано: Пон 12 жов, 2020 18:52
miltador написав: _PORT_UA написав:
Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.
А грошенят скільки потратили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:02
Квесторе_поверніться написав:
А грошенят скільки потратили?
316 грн )) не сильно старався щоб всі платежі були по 25 грн
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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