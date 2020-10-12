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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2584258525862587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 801
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:52

  uaprofi написав:
  miltador написав:
  uaprofi написав:а как попасть в кабинет rewards от мастеркарт? где сообственно балы?

Конкретно у ПУМБа через інтернет-банкінг - вибираєте картку і там шукаєте посилання на програму винагород Mastercard.


в том то и дело что не нахожу. где оно там?

https://bilshe.mastercard.ua/
оно?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 01:00

ol_zy

вопрос об этой программе rewards

у других банок например у газа или кредо ссылка ведёт на кабинет ревордса, а у пумбы на собственный ИБ Пумбы.
но в ИБ пумбы не нахожу перехода(или информацию о балах) ревордса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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  #<1 ... 2584258525862587
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