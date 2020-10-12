оно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:52
оно?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 01:00
ol_zy
вопрос об этой программе
у других банок например у газа или кредо ссылка ведёт на кабинет ревордса, а у пумбы на собственный ИБ Пумбы.
но в ИБ пумбы не нахожу перехода(или информацию о балах) ревордса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 13 жов, 2020 07:08
А картку коли отримали? У ПУМБа пам'ятаю підключення до Rewards може до місяця тягнутися але бали при цьому будуть зараховані .
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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