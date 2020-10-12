В начале месяца пришло на Вайбер предложение по кешбеку, я выбрала 2 категорию, где среди прочего имеется категория АЗС. Дважды заправлялась на АЗС : первый раз на WOG, второй раз на АЗС motto. Кешбек не начислили. На горячей линии пояснили, что эти АЗС числятся под кодами проф.услуги и СТО. Я, конечно слышала, что такое бывает, но чтобы так часто. Вот сколько оплачивала топливо на заправках картами других банков (Альфа, Форвард) ни разу не попадала на некошерные MCC на АЗС. В тот же день на АЗС motto (другой) оплатила картой Альфы, там все ок. Вобщем закралось подозрение...
Oktawa написав:В начале месяца пришло на Вайбер предложение по кешбеку, я выбрала 2 категорию, где среди прочего имеется категория АЗС. Дважды заправлялась на АЗС : первый раз на WOG, второй раз на АЗС motto. Кешбек не начислили. На горячей линии пояснили, что эти АЗС числятся под кодами проф.услуги и СТО. Я, конечно слышала, что такое бывает, но чтобы так часто. Вот сколько оплачивала топливо на заправках картами других банков (Альфа, Форвард) ни разу не попадала на некошерные MCC на АЗС. В тот же день на АЗС motto (другой) оплатила картой Альфы, там все ок. Вобщем закралось подозрение...
Просто нуна сравнивать список МСС, входящих в ту или иную категорию, где-то он чисто под АЗС а где-то типа: "Авто и АЗС", "Автосервис", т.е. тут игра на внимательность: там присутсвуют и собственно АЗС и СТО и магазы автозапчастей(Exist, АТЛ). Причем, например, у Мони и Алки есть ДВА списка и по авто, и по забегаловкам
uaprofi написав:а как попасть в кабинет rewards от мастеркарт? где сообственно балы?
Конкретно у ПУМБа через інтернет-банкінг - вибираєте картку і там шукаєте посилання на програму винагород Mastercard.
в том то и дело что не нахожу. где оно там?
а ваша карта по статусу подходит под эту программу? у меня из двух карт только по платинум капает, но правда в этом году количество балов уменьшилось в 2 раза, а обналичивание балов стало значительно проблематичней - в прошлом году например можно было за балы приобрести подарочные сертификаты в Сильпо на сумму 50, 100 и 200 грн., а сейчас сертификатов меньше чем на 1000 грн. я не вижу...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...