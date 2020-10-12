оно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:52
оно?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 01:00
ol_zy
вопрос об этой программе
у других банок например у газа или кредо ссылка ведёт на кабинет ревордса, а у пумбы на собственный ИБ Пумбы.
но в ИБ пумбы не нахожу перехода(или информацию о балах) ревордса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 13 жов, 2020 07:08
А картку коли отримали? У ПУМБа пам'ятаю підключення до Rewards може до місяця тягнутися але бали при цьому будуть зараховані .
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:49
Re: ПУМБ
В начале месяца пришло на Вайбер предложение по кешбеку, я выбрала 2 категорию, где среди прочего имеется категория АЗС. Дважды заправлялась на АЗС : первый раз на WOG, второй раз на АЗС motto. Кешбек не начислили. На горячей линии пояснили, что эти АЗС числятся под кодами проф.услуги и СТО. Я, конечно слышала, что такое бывает, но чтобы так часто. Вот сколько оплачивала топливо на заправках картами других банков (Альфа, Форвард) ни разу не попадала на некошерные MCC на АЗС. В тот же день на АЗС motto (другой) оплатила картой Альфы, там все ок. Вобщем закралось подозрение...
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:07
Просто нуна сравнивать список МСС, входящих в ту или иную категорию, где-то он чисто под АЗС а где-то типа: "Авто и АЗС", "Автосервис", т.е. тут игра на внимательность: там присутсвуют и собственно АЗС и СТО и магазы автозапчастей(Exist, АТЛ).
Причем, например, у Мони и Алки есть ДВА списка и по авто, и по забегаловкам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:43
а ваша карта по статусу подходит под эту программу? у меня из двух карт только по платинум капает, но правда в этом году количество балов уменьшилось в 2 раза, а обналичивание балов стало значительно проблематичней - в прошлом году например можно было за балы приобрести подарочные сертификаты в Сильпо на сумму 50, 100 и 200 грн., а сейчас сертификатов меньше чем на 1000 грн. я не вижу...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48
Re: ПУМБ
уже второй месяц ПРОДУКТЫ отрабатывает четко. Как большие так и маленькие ФОПы.
А топливо .... жаль тратить ресурс на позолоченный бензин. Посмотрите в сторону покупки талонов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:38
Goodman
и где Вы посоветуете запастись талонами(есть желание прикупить Арктики)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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