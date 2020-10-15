Додано: Вів 13 жов, 2020 11:49

В начале месяца пришло на Вайбер предложение по кешбеку, я выбрала 2 категорию, где среди прочего имеется категория АЗС. Дважды заправлялась на АЗС : первый раз на WOG, второй раз на АЗС motto. Кешбек не начислили. На горячей линии пояснили, что эти АЗС числятся под кодами проф.услуги и СТО. Я, конечно слышала, что такое бывает, но чтобы так часто. Вот сколько оплачивала топливо на заправках картами других банков (Альфа, Форвард) ни разу не попадала на некошерные MCC на АЗС. В тот же день на АЗС motto (другой) оплатила картой Альфы, там все ок. Вобщем закралось подозрение...