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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2585258625872588>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:52

  uaprofi написав:
  miltador написав:
  uaprofi написав:а как попасть в кабинет rewards от мастеркарт? где сообственно балы?

Конкретно у ПУМБа через інтернет-банкінг - вибираєте картку і там шукаєте посилання на програму винагород Mastercard.


в том то и дело что не нахожу. где оно там?

https://bilshe.mastercard.ua/
оно?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 01:00

ol_zy

вопрос об этой программе rewards

у других банок например у газа или кредо ссылка ведёт на кабинет ревордса, а у пумбы на собственный ИБ Пумбы.
но в ИБ пумбы не нахожу перехода(или информацию о балах) ревордса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 07:08

  uaprofi написав:ol_zy

вопрос об этой программе rewards

у других банок например у газа или кредо ссылка ведёт на кабинет ревордса, а у пумбы на собственный ИБ Пумбы.
но в ИБ пумбы не нахожу перехода(или информацию о балах) ревордса.

А картку коли отримали? У ПУМБа пам'ятаю підключення до Rewards може до місяця тягнутися але бали при цьому будуть зараховані .
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:49

Re: ПУМБ

В начале месяца пришло на Вайбер предложение по кешбеку, я выбрала 2 категорию, где среди прочего имеется категория АЗС. Дважды заправлялась на АЗС : первый раз на WOG, второй раз на АЗС motto. Кешбек не начислили. На горячей линии пояснили, что эти АЗС числятся под кодами проф.услуги и СТО. Я, конечно слышала, что такое бывает, но чтобы так часто. Вот сколько оплачивала топливо на заправках картами других банков (Альфа, Форвард) ни разу не попадала на некошерные MCC на АЗС. В тот же день на АЗС motto (другой) оплатила картой Альфы, там все ок. Вобщем закралось подозрение...
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:07

  Oktawa написав:В начале месяца пришло на Вайбер предложение по кешбеку, я выбрала 2 категорию, где среди прочего имеется категория АЗС. Дважды заправлялась на АЗС : первый раз на WOG, второй раз на АЗС motto. Кешбек не начислили. На горячей линии пояснили, что эти АЗС числятся под кодами проф.услуги и СТО. Я, конечно слышала, что такое бывает, но чтобы так часто. Вот сколько оплачивала топливо на заправках картами других банков (Альфа, Форвард) ни разу не попадала на некошерные MCC на АЗС. В тот же день на АЗС motto (другой) оплатила картой Альфы, там все ок. Вобщем закралось подозрение...

Просто нуна сравнивать список МСС, входящих в ту или иную категорию, где-то он чисто под АЗС а где-то типа: "Авто и АЗС", "Автосервис", т.е. тут игра на внимательность: там присутсвуют и собственно АЗС и СТО и магазы автозапчастей(Exist, АТЛ).
Причем, например, у Мони и Алки есть ДВА списка и по авто, и по забегаловкам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:43

  uaprofi написав:
  miltador написав:
  uaprofi написав:а как попасть в кабинет rewards от мастеркарт? где сообственно балы?

Конкретно у ПУМБа через інтернет-банкінг - вибираєте картку і там шукаєте посилання на програму винагород Mastercard.


в том то и дело что не нахожу. где оно там?

а ваша карта по статусу подходит под эту программу? у меня из двух карт только по платинум капает, но правда в этом году количество балов уменьшилось в 2 раза, а обналичивание балов стало значительно проблематичней - в прошлом году например можно было за балы приобрести подарочные сертификаты в Сильпо на сумму 50, 100 и 200 грн., а сейчас сертификатов меньше чем на 1000 грн. я не вижу...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:48

Re: ПУМБ

  Oktawa написав:Вобщем закралось подозрение...

уже второй месяц ПРОДУКТЫ отрабатывает четко. Как большие так и маленькие ФОПы.
А топливо .... жаль тратить ресурс на позолоченный бензин. Посмотрите в сторону покупки талонов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:38

Goodman
и где Вы посоветуете запастись талонами(есть желание прикупить Арктики)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:22

Re: ПУМБ

  хуторянка написав:и где Вы посоветуете запастись талонами(есть желание прикупить Арктики)


Форум АВТОЮА нет , там постоянно выкидывают предложения.
+ по фирмам , где фуры - бывают скидывают талоны "для своих" .
PS Сам заправляюсь на частном АТП евро-5 ДП // сейчас по 17-80 //
Зачем Вам Арктика, думаете будет зима?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:32

Re: ПУМБ

Беру участь у акції з кешбеку в категорії 1 (таксі, спорт-клуби, кафе|ресторани). Зіткнулася з проблемою некоректного (на мій погляд) нарахування кешбеку по цій акції: майже щоденно розраховуюся за таксі онлайн і на оплату на користь таксі White САB акційний кешбек не нараховується, на відміну від оплат на користь, наприклад, таксі Uklon. Намагалася розібратися в цій ситуації, тричі звертаючись до кол-центру банку, але там нічим не допомогли і взагалі не змогли пояснити, чому так відбувається. Запропонували робити скріни екрану з оплатою, але навіщо, що з ними робити і взагалі, чого я маю витрачати на це час??? Про проблему мною було повідомлено, не розумію, в чому складність розібратися в питанні відповідальним та компетентним підрозділам банку?
Вище прочитала повідомлення про подібний випадок з ненарахуванням кешбеку, але там, принаймні, було пояснено, в чому річ. В моєму випадку навіть особливих намагань кол-центру розібратися в питанні не було...
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