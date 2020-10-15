|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:35
В Р.Д. списало 1% страховки від заборгованості по ВсеМожу. Була новина, що вже не "жарять" за це. Чи я щось сплутав?
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему