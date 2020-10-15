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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:35
Re: ПУМБ
В Р.Д. списало 1% страховки від заборгованості по ВсеМожу. Була новина, що вже не "жарять" за це. Чи я щось сплутав?
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:39
Re: ПУМБ
Теж "активно" зарабатываю Кешбек.
Обороты по дебетке за 30 дней превысили К Л по кредитке и результат не застал долго ждать. Вчерась прилетела СМС - кредитный лимит увеличили с 16к до 21к.
Как вариант для роста К Л .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:19
Не присылают никаких предложений по кешбеку, кредитка на полке, КЛ увеличили на 5К
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:19
Re: ПУМБ
Не выплатили в полном объеме вознаграждение по Акции 10 платежей от 25грн. Куда стучаться?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:23
Дивно у моєму випадку зажали 50грн. Всі транзакції зробив за 3 дні. Хоча також на Вайбер надходили повідомлення про виконання умов.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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