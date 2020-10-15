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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2585258625872588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:35

Re: ПУМБ

В Р.Д. списало 1% страховки від заборгованості по ВсеМожу. Була новина, що вже не "жарять" за це. Чи я щось сплутав?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:39

Re: ПУМБ

  Matiash_OK написав:Беру участь у акції з кешбеку в категорії


Теж "активно" зарабатываю Кешбек.
Обороты по дебетке за 30 дней превысили К Л по кредитке и результат не застал долго ждать. Вчерась прилетела СМС - кредитный лимит увеличили с 16к до 21к.
Как вариант для роста К Л .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:19

  Goodman написав:
  Matiash_OK написав:Беру участь у акції з кешбеку в категорії


Теж "активно" зарабатываю Кешбек.
Обороты по дебетке за 30 дней превысили К Л по кредитке и результат не застал долго ждать. Вчерась прилетела СМС - кредитный лимит увеличили с 16к до 21к.
Как вариант для роста К Л .

Не присылают никаких предложений по кешбеку, кредитка на полке, КЛ увеличили на 5К
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:19

Re: ПУМБ

Не выплатили в полном объеме вознаграждение по Акции 10 платежей от 25грн. Куда стучаться?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:23

  miltador написав:
  _PORT_UA написав:Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?

Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.

Дивно у моєму випадку зажали 50грн. Всі транзакції зробив за 3 дні. Хоча також на Вайбер надходили повідомлення про виконання умов.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:49

Re: ПУМБ

  vollena71 написав:кредитка на полке, КЛ увеличили на 5К


Ну так .... и у меня она на полке , так МС . Активно юзаю Депозитку.
Кредитка идет в дело как транзитка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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  #<1 ... 2585258625872588
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