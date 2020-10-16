|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:35
В Р.Д. списало 1% страховки від заборгованості по ВсеМожу. Була новина, що вже не "жарять" за це. Чи я щось сплутав?
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:39
Matiash_OK написав:
Беру участь у акції з кешбеку в категорії
Теж "активно" зарабатываю Кешбек.
Обороты по дебетке за 30 дней превысили К Л по кредитке и результат не застал долго ждать. Вчерась прилетела СМС - кредитный лимит увеличили с 16к до 21к.
Как вариант для роста К Л .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3700
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:19
Goodman написав:
Matiash_OK написав:
Беру участь у акції з кешбеку в категорії
Теж "активно" зарабатываю Кешбек.
Обороты по дебетке за 30 дней превысили К Л по кредитке и результат не застал долго ждать. Вчерась прилетела СМС - кредитный лимит увеличили с 16к до 21к.
Как вариант для роста К Л .
Не присылают никаких предложений по кешбеку, кредитка на полке, КЛ увеличили на 5К
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2531
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:19
Не выплатили в полном объеме вознаграждение по Акции 10 платежей от 25грн. Куда стучаться?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:23
miltador написав: _PORT_UA написав:
Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.
Дивно у моєму випадку зажали 50грн. Всі транзакції зробив за 3 дні. Хоча також на Вайбер надходили повідомлення про виконання умов.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:49
vollena71 написав:
кредитка на полке, КЛ увеличили на 5К
Ну так .... и у меня она на полке , так МС . Активно юзаю Депозитку.
Кредитка идет в дело как транзитка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3700
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:02
_PORT_UA написав: miltador написав: _PORT_UA написав:
Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.
Дивно у моєму випадку зажали 50грн. Всі транзакції зробив за 3 дні. Хоча також на Вайбер надходили повідомлення про виконання умов.
В прошлый раз тоже начисляло кешбеки сразу одной суммой.
В этот раз тоже думал так будет.
Кешбек пришёл. Перепроверил сумму - не сходится. Забыли добавить за первый платёж (25грн). Есть только за 5 и 10 (50+100грн)
Так что проверяйте
Напишу им на ящик:info@fuib.com
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12875
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7257 раз.
- Подякували: 3413 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:42
В мене було 3 зарахування одразу від банку - 25+50+100, в один день.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, V2
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|