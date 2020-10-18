Вкладчик1234 написав:Напишу им на ящик:
info@fuib.com
Отвечают кстати в тот же день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:59
Re: ПУМБ
Отвечают кстати в тот же день.
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:07
А ПУМБ то дає 100 грн чистими по рефералці - приємно ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:57
Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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