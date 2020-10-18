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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2586258725882589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:59

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Напишу им на ящик:
info@fuib.com

Отвечают кстати в тот же день.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:07

А ПУМБ то дає 100 грн чистими по рефералці - приємно ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:57

  ukrprom2014 написав:
  Вкладчик1234 написав:Напишу им на ящик:
info@fuib.com

Отвечают кстати в тот же день.

Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:04

  Matiash_OK написав:Беру участь у акції з кешбеку в категорії 1 (таксі, спорт-клуби, кафе|ресторани). Зіткнулася з проблемою некоректного (на мій погляд) нарахування кешбеку по цій акції: майже щоденно розраховуюся за таксі онлайн і на оплату на користь таксі White САB акційний кешбек не нараховується, на відміну від оплат на користь, наприклад, таксі Uklon.

Украинские сервисы "такси", работающие через процесинг фонду или ликпей, где-то с 1 июня были переведены на МСС 7375. Скорей всего потому что они не являются легальными службами такси. Уклон тоже в свое время пробивался как 7375, сейчас не знаю, по крайней мере в моно и абанке - правильно.
Вайт каб - служба к слову неплохая по приемлимой цене.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
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