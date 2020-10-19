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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:59
Отвечают кстати в тот же день.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:07
А ПУМБ то дає 100 грн чистими по рефералці - приємно ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:57
ukrprom2014 написав:
Отвечают кстати в тот же день.
Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:04
Matiash_OK написав:
Беру участь у акції з кешбеку в категорії 1 (таксі, спорт-клуби, кафе|ресторани). Зіткнулася з проблемою некоректного (на мій погляд) нарахування кешбеку по цій акції: майже щоденно розраховуюся за таксі онлайн і на оплату на користь таксі White САB акційний кешбек не нараховується, на відміну від оплат на користь, наприклад, таксі Uklon.
Украинские сервисы "такси", работающие через процесинг фонду или ликпей, где-то с 1 июня были переведены на МСС 7375. Скорей всего потому что они не являются легальными службами такси. Уклон тоже в свое время пробивался как 7375, сейчас не знаю, по крайней мере в моно и абанке - правильно.
Вайт каб - служба к слову неплохая по приемлимой цене.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
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Ромасик
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:34
Ромасик написав:
процесинг фонду
Це що за гравець на ринку процесингу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:39
klug написав: Ромасик написав:
процесинг фонду
Це що за гравець на ринку процесингу?
заставили таки переключить раскладку) fondy
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
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Ромасик
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- Повідомлень: 1225
- З нами з: 30.03.15
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:44
Ромасик написав:
сервисы "такси"
скорее сервисы телефонных заказов
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
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- Повідомлень: 1994
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
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