Вкладчик1234 написав:Напишу им на ящик:
info@fuib.com
Отвечают кстати в тот же день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:59
Re: ПУМБ
Отвечают кстати в тот же день.
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:07
А ПУМБ то дає 100 грн чистими по рефералці - приємно ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:57
Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:04
Украинские сервисы "такси", работающие через процесинг фонду или ликпей, где-то с 1 июня были переведены на МСС 7375. Скорей всего потому что они не являются легальными службами такси. Уклон тоже в свое время пробивался как 7375, сейчас не знаю, по крайней мере в моно и абанке - правильно.
Вайт каб - служба к слову неплохая по приемлимой цене.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:34
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:39
заставили таки переключить раскладку) fondy
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:44
Re: ПУМБ
Додано: Пон 19 жов, 2020 22:33
Уклон нормас сейчас, как болт и убер 4121
Додано: Вів 20 жов, 2020 04:11
PUMB
А воз и ныне там...
После регистрации PayHub продолжает показывать комиссию за коммунальные платежи.
Хотя и не включает ее в оплату, но это можно увидеть уже только по сумме на этапе подтверждения 3ДС или узнать это поиском в этой теме.
Еще можно заподозрить это по изменившемуся тексту справа на первом экране платежа: до регистрации там был призыв зарегистрироваться, а после - "информативное" сообщение про отсутствие комиссии после регистрации и ссылка на тарифы.
"Информативное" в кавычках, поскольку оно ну никак не информативное, потому что обезличенное. Оно не обращено к конкретному пользователю, оно не сообщает "Вы не платите комиссию...".
И это еще надо обратить на него внимание и заметить изменения.
Как издевка выглядит опрос после оплаты - "Чи зручно вам було платити?"
НЕТ, потому что я потратил лишнее время, чтобы до оплаты выяснить - работают ли ваши обещания.
Додано: Вів 20 жов, 2020 07:13
Aktus
Не пойму вам ехать или "шашечки"? Все знают об этой особенности хаба. Пользую его уже довольно долго. На этапе 3дс все четко видно сколько собираются снять. Лишнее не снимают. Я так понимаю хаб тут себя ведет как тот бармен из анекдота:
В самый дорогой и самый известный бар в столице заходит мужчина и сразу направляется к барной стойке. Подозвав бармена, он говорит:
— Дружище, сделай мне 100 грамм вашего лучшего виски!
— Без проблем, — отвечает бармен и через минуту протягивает рюмку, наполненную виски.
Мужчина быстрым движением руки достаёт из кармана маленький мерный стаканчик, наливает в него заказанный виски, с видом победителя машет «корочкой» перед барменом и говорит:
— Ну вот вы и попались, голубчик! Я проверяющий сверху! Вы не долили мне виски — в мерном стаканчике всего 70 грамм! С вас штраф 5000 рублей!
Бармен покорно отдаёт купюру, проверяющий уходит. Следующим вечером он снова приходит в бар и просит 100 грамм виски. После измерения в рюмке опять оказывается 70 грамм, проверяющий выписывает штраф и, уже собираясь уходить, спрашивает у бармена:
— Я что-то ничего не понимаю… Вы меня ведь узнали, так почему же опять не долили?
— Да, блин, мужик, мне на самом деле проще тебе «пятёрку» отдать, чем себе сбивать руку из-за таких козлов, как ты…
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