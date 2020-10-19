Додано: Вів 20 жов, 2020 07:13

Не пойму вам ехать или "шашечки"? Все знают об этой особенности хаба. Пользую его уже довольно долго. На этапе 3дс все четко видно сколько собираются снять. Лишнее не снимают. Я так понимаю хаб тут себя ведет как тот бармен из анекдота:В самый дорогой и самый известный бар в столице заходит мужчина и сразу направляется к барной стойке. Подозвав бармена, он говорит:— Дружище, сделай мне 100 грамм вашего лучшего виски!— Без проблем, — отвечает бармен и через минуту протягивает рюмку, наполненную виски.Мужчина быстрым движением руки достаёт из кармана маленький мерный стаканчик, наливает в него заказанный виски, с видом победителя машет «корочкой» перед барменом и говорит:— Ну вот вы и попались, голубчик! Я проверяющий сверху! Вы не долили мне виски — в мерном стаканчике всего 70 грамм! С вас штраф 5000 рублей!Бармен покорно отдаёт купюру, проверяющий уходит. Следующим вечером он снова приходит в бар и просит 100 грамм виски. После измерения в рюмке опять оказывается 70 грамм, проверяющий выписывает штраф и, уже собираясь уходить, спрашивает у бармена:— Я что-то ничего не понимаю… Вы меня ведь узнали, так почему же опять не долили?— Да, блин, мужик, мне на самом деле проще тебе «пятёрку» отдать, чем себе сбивать руку из-за таких козлов, как ты…