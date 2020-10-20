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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:20
Flamingo написав:
Все знают
Лучше так: "Все знают (с)", это ж классический аргумент.
И не все. Я ж не знал.
Но думаю, что и теперь не все.
Да и раз в год можно сообщать это незнающим, раз это тайная фича PayHub-а.
И заметьте - бармен "пятерку" регулярно отдает, а ПУМБ даже тут не ответил.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:09
Вкладчик1234 написав: ukrprom2014 написав:
Отвечают кстати в тот же день.
Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций
По итогу, вопрос разрешен? Я звонил на горячую линию, зафиксировали обращение, но ответа почти за неделю нет. Вот думаю, писать ли на электронную почту,указанную здесь?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:14
_PORT_UA написав:
По итогу, вопрос разрешен? Я звонил на горячую линию, зафиксировали обращение, но ответа почти за неделю нет. Вот думаю, писать ли на электронную почту,указанную здесь?
С тех пор молчат. Но ожидание как раз попало на выходные, поэтому пока решил подождать.
В четверг-пятницу переспрошу ещё раз, если сами не решат
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:37
Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?
Вкладчик1234, понял. Также подожду ответа по обращению.
Интересно оф.пред банка здесь еще присутствует? Мог бы он помочь ускорить процесс?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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