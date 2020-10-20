|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:20
Flamingo написав:
Все знают
Лучше так: "Все знают (с)", это ж классический аргумент.
И не все. Я ж не знал.
Но думаю, что и теперь не все.
Да и раз в год можно сообщать это незнающим, раз это тайная фича PayHub-а.
И заметьте - бармен "пятерку" регулярно отдает, а ПУМБ даже тут не ответил.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:09
Вкладчик1234 написав: ukrprom2014 написав:
Отвечают кстати в тот же день.
Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций
По итогу, вопрос разрешен? Я звонил на горячую линию, зафиксировали обращение, но ответа почти за неделю нет. Вот думаю, писать ли на электронную почту,указанную здесь?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:14
_PORT_UA написав:
По итогу, вопрос разрешен? Я звонил на горячую линию, зафиксировали обращение, но ответа почти за неделю нет. Вот думаю, писать ли на электронную почту,указанную здесь?
С тех пор молчат. Но ожидание как раз попало на выходные, поэтому пока решил подождать.
В четверг-пятницу переспрошу ещё раз, если сами не решат
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12935
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7265 раз.
- Подякували: 3431 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:37
Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?
Вкладчик1234, понял. Также подожду ответа по обращению.
Интересно оф.пред банка здесь еще присутствует? Мог бы он помочь ускорить процесс?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08
а кто знает если попалась карта у которой что-то с чипом её можно обменять бесплатно?
(по безконтакту чип работает, но в банкоматах не могу снять деньги карту выплёвывает и пишет ошибка)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4385
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:11
uaprofi написав:
а кто знает если попалась карта у которой что-то с чипом её можно обменять бесплатно?
(по безконтакту чип работает, но в банкоматах не могу снять деньги карту выплёвывает и пишет ошибка)
Так там ще одну на халяву дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34815
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1746 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:17
я взял сразу для платины - мастер и визу
сразу и проверил - на безконтактных оплатах - всё работало
но потом понял что мастер при контактном интерфейсе не раьотает.
кстати - ревордс появился кде то через дня три после проведения операций покупки
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4385
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:26
_PORT_UA написав:
Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?
Пока нет.
Там нужно выполнить некоторые условия.
******************************************
Пока там "драга" - постоянно загружаются гривневые массы , моются и превращаются в золотой песок кешбека. Думаю до 30-го 500 грн наколядую как с куста.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, liliya_logical
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|