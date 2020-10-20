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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2587258825892590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:20

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Все знают

Лучше так: "Все знают (с)", это ж классический аргумент.

И не все. Я ж не знал.
Но думаю, что и теперь не все.

Да и раз в год можно сообщать это незнающим, раз это тайная фича PayHub-а.

И заметьте - бармен "пятерку" регулярно отдает, а ПУМБ даже тут не ответил.
Aktus
 
Повідомлень: 67
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:27

Re: ПУМБ

  Aktus написав:И заметьте - бармен "пятерку" регулярно отдает, а ПУМБ даже тут не ответил.

Ну так еще ж не вечер, все самое интересное впереди :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:09

  Вкладчик1234 написав:
  ukrprom2014 написав:
  Вкладчик1234 написав:Напишу им на ящик:
info@fuib.com

Отвечают кстати в тот же день.

Ответили на следующий, но без решения вопроса. Всех данных клиента, включая маску карты и номер счёта, - им показалось мало, и попросили уточнить конкретные 10 операций :)

По итогу, вопрос разрешен? Я звонил на горячую линию, зафиксировали обращение, но ответа почти за неделю нет. Вот думаю, писать ли на электронную почту,указанную здесь?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:14

  _PORT_UA написав:По итогу, вопрос разрешен? Я звонил на горячую линию, зафиксировали обращение, но ответа почти за неделю нет. Вот думаю, писать ли на электронную почту,указанную здесь?

С тех пор молчат. Но ожидание как раз попало на выходные, поэтому пока решил подождать.
В четверг-пятницу переспрошу ещё раз, если сами не решат
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:37

Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?

Вкладчик1234, понял. Также подожду ответа по обращению.

Интересно оф.пред банка здесь еще присутствует? Мог бы он помочь ускорить процесс?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08

а кто знает если попалась карта у которой что-то с чипом её можно обменять бесплатно?
(по безконтакту чип работает, но в банкоматах не могу снять деньги карту выплёвывает и пишет ошибка)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:11

  uaprofi написав:а кто знает если попалась карта у которой что-то с чипом её можно обменять бесплатно?
(по безконтакту чип работает, но в банкоматах не могу снять деньги карту выплёвывает и пишет ошибка)

Так там ще одну на халяву дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:17

я взял сразу для платины - мастер и визу
сразу и проверил - на безконтактных оплатах - всё работало
но потом понял что мастер при контактном интерфейсе не раьотает.
кстати - ревордс появился кде то через дня три после проведения операций покупки
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:26

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?


Пока нет.
Там нужно выполнить некоторые условия.
******************************************
Пока там "драга" - постоянно загружаются гривневые массы , моются и превращаются в золотой песок кешбека. Думаю до 30-го 500 грн наколядую как с куста.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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