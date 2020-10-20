Додано: Сер 21 жов, 2020 11:37

Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?



Вкладчик1234, понял. Также подожду ответа по обращению.



Интересно оф.пред банка здесь еще присутствует? Мог бы он помочь ускорить процесс?

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!