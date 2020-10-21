uaprofi написав:(по безконтакту чип работает, но в банкоматах не могу снять деньги карту выплёвывает и пишет ошибка)
Попробуй в разных.
Был недавно случай: сую карту в Прихват - ошибка, сую карту в рядом стоящий Аваль - ошибка. Нахожу на другой стороне уж не вспомню что, какой-то средний банк - всё ОК.
попробовал и сегодня и в разных и в родных пумба и даже на кассах самообслуживания - если карту засунуть чипом оно выдаёт ошибку и предлагает по магнитной ленте. но по магнитной ленте тоже не считывает. но если карту прилаживать безконтактно - то оплата проходит
_PORT_UA написав:Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?
Зашли. Был в магазине - добил кешбек до 500 грн - банк написал УРА. Был в отделении, немного "поцеплял" девочку на зале ( она маленькая и все рассказывала) . У нее есть возможность проверить все ли услуги подключены и Всем ли Вы пользуетесь - проверяет по финансовому номеру. Она тоже играется в кешбек, тоже знает за категории // после выборов узнаю у нее критерии "захода" на кешбек и сообщу "общественности" // Щиро Ваш - добрыйчеловека.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
lel написав:Что бы толкнуть приложением Пумба на карту другого банка, надо ли добавить карту банка получателя?
При першому штовханні створював шаблон.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.