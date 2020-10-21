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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2588258925902591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  uaprofi написав:(по безконтакту чип работает, но в банкоматах не могу снять деньги карту выплёвывает и пишет ошибка)

Попробуй в разных.

Был недавно случай: сую карту в Прихват - ошибка, сую карту в рядом стоящий Аваль - ошибка. Нахожу на другой стороне уж не вспомню что, какой-то средний банк - всё ОК.


попробовал и сегодня и в разных и в родных пумба
и даже на кассах самообслуживания - если карту засунуть чипом оно выдаёт ошибку и предлагает по магнитной ленте. но по магнитной ленте тоже не считывает.
но если карту прилаживать безконтактно - то оплата проходит
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:51

Re: ПУМБ

смотрю какбы пункт 2.5.2. - шо это выходит перевыпуск любых карт бесплатно?
номер и срок действия сохраняют? или изменится при перевыпуске?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:26

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Goodman , добрый день. Вам не заходили 100грн.? По вашей ссылке оформил Всеможу, осуществил оплату. Когда ожидать поступления мне и вам?


Зашли.
Был в магазине - добил кешбек до 500 грн - банк написал УРА.
Был в отделении, немного "поцеплял" девочку на зале ( она маленькая и все рассказывала) . У нее есть возможность проверить все ли услуги подключены и Всем ли Вы пользуетесь - проверяет по финансовому номеру.
Она тоже играется в кешбек, тоже знает за категории // после выборов узнаю у нее критерии "захода" на кешбек и сообщу "общественности" //
Щиро Ваш - добрыйчеловека.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:38

Re: ПУМБ

Что бы толкнуть приложением Пумба на карту другого банка, надо ли добавить карту банка получателя?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:41

  lel написав:Что бы толкнуть приложением Пумба на карту другого банка, надо ли добавить карту банка получателя?

При першому штовханні створював шаблон.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:47

  lel написав:Что бы толкнуть приложением Пумба на карту другого банка, надо ли добавить карту банка получателя?

Добавлять не надо, просто номер указать.
Да и не добавляются сторонние карты в этот банкинг (или я не заметил?)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:50

Re: ПУМБ

Вкладчик1234 написав:
  lel написав:Что бы толкнуть приложением Пумба на карту другого банка, надо ли добавить карту банка получателя?

Добавлять не надо, просто номер указать.
Да и не добавляются сторонние карты в этот банкинг (или я не заметил?)
Ну плюсик + добавить карту есть. Думал как в Форварде и как когда то в Тазике.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:52

Re: ПУМБ

А пополнение Пумба через Мои платежи- это П2П или СЭП?
lel
 
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