_PORT_UA написав:Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?
Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100. До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.
щось у мене бот на вихідних нічого не інформував і пропустив 8 операцій, зроблених на вихідних. Відпрапортував лише за першу у п'ятницю і другу сьогодні. Хоча вже мало б бути 10.
В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме - сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців. - сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.
PUMB, а Вы эту ветку и почту info@fuib.com читаете? Есть вопросики по поводу кешбека за 1-5-10 транзакции. Первый раз написал - ответили типа "проверяют" Потом неделя тишины. Написал опять, уточнить "как дела". И тишина...
Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції? З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».
но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?
А шановний офПред сюди заходить шоб розтлумачити?
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