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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2589259025912592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:45

  miltador написав:
  _PORT_UA написав:Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?

Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.

щось у мене бот на вихідних нічого не інформував і пропустив 8 операцій, зроблених на вихідних. Відпрапортував лише за першу у п'ятницю і другу сьогодні. Хоча вже мало б бути 10. :|
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:50

Спеціальна пропозиція «Сплачуйте частинами» на 6 міс

В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме
- сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців.
- сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.

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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:00

PUMB, а Вы эту ветку и почту info@fuib.com читаете?
Есть вопросики по поводу кешбека за 1-5-10 транзакции.
Первый раз написал - ответили типа "проверяют"
Потом неделя тишины.
Написал опять, уточнить "как дела".
И тишина...
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:29

Кешбек на коммуналку

Коллеги, наткнулся на такую рекламки Пумбы.
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ»

https://www.pumb.ua/yasno

Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції?
З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».

но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:36

  Avatar написав:Коллеги, наткнулся на такую рекламки Пумбы.
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ»

https://www.pumb.ua/yasno

Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції?
З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».

но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?

А шановний офПред сюди заходить шоб розтлумачити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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