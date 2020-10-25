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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2589259025912592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:45

  miltador написав:
  _PORT_UA написав:Тобто не потрібно очікувати перше зарахування 25грн? А можна одразу зробити 5 операцій в один день і очікувати 75 грн? І як вони надійдуть,на наступний робочий день?

Не потрібно очікувати. Я зробив за суботу і неділю всі 10 транзакцій, сьогодні прийшли одразу всі три кешбеки - 25+50+100.
До речі, бот в вайбері після кожної транзакції рапортує скільки ще залишилось зробити і скільки кешбеку коли отримаєте.

щось у мене бот на вихідних нічого не інформував і пропустив 8 операцій, зроблених на вихідних. Відпрапортував лише за першу у п'ятницю і другу сьогодні. Хоча вже мало б бути 10. :|
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:50

Спеціальна пропозиція «Сплачуйте частинами» на 6 міс

В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме
- сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців.
- сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.

https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:00

PUMB, а Вы эту ветку и почту info@fuib.com читаете?
Есть вопросики по поводу кешбека за 1-5-10 транзакции.
Первый раз написал - ответили типа "проверяют"
Потом неделя тишины.
Написал опять, уточнить "как дела".
И тишина...
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:29

Кешбек на коммуналку

Коллеги, наткнулся на такую рекламки Пумбы.
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ»

https://www.pumb.ua/yasno

Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції?
З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».

но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:36

  Avatar написав:Коллеги, наткнулся на такую рекламки Пумбы.
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ»

https://www.pumb.ua/yasno

Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції?
З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».

но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?

А шановний офПред сюди заходить шоб розтлумачити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:59

  clientage написав:В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме
- сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців.
- сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.

https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy


интересно, в чем отличие 2го пункта от первого ) ну кроме слов "гей и удача" (вообще найти хорошего партнера довольно таки...) (с)КВН Курск
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:05

  Avatar написав:Коллеги, наткнулся на такую рекламки Пумбы.
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ»

https://www.pumb.ua/yasno

Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції?
З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».

но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?


рискну предположить, что два камня видимых и два невидимых:
1) В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.
2) При розрахунку кредитною карткою ВСЕМОЖУ за комунальні послуги від 500 грн одним платежем. ну, за тепло легко выполнимо, в иных случаях конечно практически авансируем
3) вылет из грейса (хз как тут чекать и что читать)
4) программеры ПУМБы меня пугают больше всего - по отзывам об их плетжном портале, да даже сейчас - если платить на Букинг Уз Гов Юа через пУМБ, он не редиректит назад (хотя может это УЗ прогеры), т.е. на практике может оказаться что будете должны

но я все же рискну с ними сыграть )) и Yasno хочу, и их участие в КешБеках нравится

P.S. гыгы, заявку не приняли, вжэ залышалы - они мне раз в квартал названивают,
вот и пятый подвох - дают не всем (хотя надеюсь через вайбер таки дадут)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:20

Re: ПУМБ

Шановне панство, подскажите по ВсеМожу:

1) сколько нужно телефонов, звонят - не звонят?
2) кредит наливают как в Альфе (готовы дать вам аж $$$ денег) или как много где (сколько хотите? вам отказано)
3) и в чем подвох их 10 - 20 -30 числа расчетный день?

Спасибо!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:32

  cohan написав:
  Avatar написав:Коллеги, наткнулся на такую рекламки Пумбы.
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ»

https://www.pumb.ua/yasno

Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался этим атракционом щедрости и какие условия? Пумба пишет,
Де я можу прочитати детальні умови акції?
З детальними умовами акції Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПУМБ в розділі «Акції».

но раздел "Акции" с августа не обновлялся. Какие там подводные камни, интересно?


рискну предположить, что два камня видимых и два невидимых:
1) В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.
2) При розрахунку кредитною карткою ВСЕМОЖУ за комунальні послуги від 500 грн одним платежем. ну, за тепло легко выполнимо, в иных случаях конечно практически авансируем
3) вылет из грейса (хз как тут чекать и что читать)
4) программеры ПУМБы меня пугают больше всего - по отзывам об их плетжном портале, да даже сейчас - если платить на Букинг Уз Гов Юа через пУМБ, он не редиректит назад (хотя может это УЗ прогеры), т.е. на практике может оказаться что будете должны

но я все же рискну с ними сыграть )) и Yasno хочу, и их участие в КешБеках нравится

P.S. гыгы, заявку не приняли, вжэ залышалы - они мне раз в квартал названивают,
вот и пятый подвох - дают не всем (хотя надеюсь через вайбер таки дадут)

Мне еще не нравится адрес самой ссылки с Ясно и написание до 10% кешбека. Могут дать 10% на Ясно (электроэнергия), а на все остальное - по 1% :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:46

  cohan написав:1) сколько нужно телефонов, звонят - не звонят?
2) кредит наливают как в Альфе (готовы дать вам аж $$$ денег) или как много где (сколько хотите? вам отказано)
3) и в чем подвох их 10 - 20 -30 числа расчетный день?

не напряжные, обычно дают. Предлагают два варианта после предварительного согласования: типа 4К сразу, или 10К если принесете справку о доходах.
При оформлении пенс.карты, знаю, сами дали карту с несколькими К без каких либо согласований.
О телефонах не помню.
Инфа годичной давности.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
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