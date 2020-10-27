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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2590259125922593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:10

  clientage написав:В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме
- сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців.
- сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.

https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy


Для эксперимента сегодня воспользовался.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:05

  Ratatui написав:
  clientage написав:В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме
- сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців.
- сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.

https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy


Для эксперимента сегодня воспользовался.


девочка - кредитозавлекалочка говорила что для певнои категории в партнерах рассрочку тестируют на 12 и 24 месяца , а вот с комуналью - только для новых клиентов
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:38

  cohan написав:Шановне панство, подскажите по ВсеМожу:

1) сколько нужно телефонов, звонят - не звонят?
2) кредит наливают как в Альфе (готовы дать вам аж $$$ денег) или как много где (сколько хотите? вам отказано)

1. Один робочий і один кого-небудь (брат/сват/теща) - не звонять.
2. Просив 5к - стільки ж і дали.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:34

  cohan написав:Шановне панство, подскажите по ВсеМожу: 1) сколько нужно телефонов, звонят - не звонят? 2) кредит наливают как в Альфе (готовы дать вам аж $$$ денег) или как много где (сколько хотите? вам отказано) 3) и в чем подвох их 10 - 20 -30 числа расчетный день? Спасибо!

Для оф.трудоустроенных 1 контактное лицо, для всех остальных - 2. Все индивидуально, могут звонить, могут нет. Расчетный день до 30 числа.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:16

Goodman, вибори позаду! не тримайте в собі ... :D
KVV
 
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  #<1 ... 2590259125922593
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