clientage написав:В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме - сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців. - сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.
clientage написав:В період з 26 жовтня 2020 року по 28 лютого 2021 року кожен існуючий або новий власник картки «всеМОЖУ»* може скористатися спеціальними пропозиціями від ПУМБ, а саме - сервісом «Сплачуйте частинами» на 6 місяців без переплат на всі операції від 1 000 грн – даною пропозицією ви можете скористатися при купівлі будь-яких товарів та послуг у точках продажу та мережі Інтернет. Головна умова – це операції на суму від 1 000 грн по кредитній картці «всеМОЖУ». Розстрочка діє строком на 6 місяців. - сервісом «Сплачуйте частинами» в магазинах-партнерах на 6 місяців – дана пропозиція полягає в можливості оформити безвідсоткову розстрочку на період 6 місяців, при здійсненні покупки у визначених магазинах-партнерах. На суму від 1 000 грн.
cohan написав:Шановне панство, подскажите по ВсеМожу: 1) сколько нужно телефонов, звонят - не звонят? 2) кредит наливают как в Альфе (готовы дать вам аж $$$ денег) или как много где (сколько хотите? вам отказано) 3) и в чем подвох их 10 - 20 -30 числа расчетный день? Спасибо!
Для оф.трудоустроенных 1 контактное лицо, для всех остальных - 2. Все индивидуально, могут звонить, могут нет. Расчетный день до 30 числа.