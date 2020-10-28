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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2591259225932594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:25

  Goodman написав:KVV Отделение и Я - мы пока далеки как ДА и НЕТ. :roll:

Будем чекати Вашого інсайду.

Особливо стосовно кешбеку, бо мені окрім Ясно/Ельдорадо нічого не пропонують :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:36

  cohan написав:а по размеру лимита - сколько обычно? "до 30 000, а потом до 200 000" от девочки услышал, есть смысл просить 30 000, нальют как в Альфе, или тут по мелкому - 5-10 тыс?

В ПУМБе максимальный кредитный лимит по кредитке - 150 тыс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:55

колеги, сьогодні забрав всеКарту Віза, з понеділка дадуть іменну МК.
Чи є якісь конкретні умови до виконання для акції по КБ ?
На даний час у вайбер-боті тільки Ельдорадо і Ясно.
Як вийти на групи, де по три види категорій ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:58

всеМОЖУ" - знімайте та користуйтеся кредитною готівкою до 62 днів без переплат! "Сплачуйте частинами" за будь-які покупки від 1000 грн рівними платежами 6 міс. Умови діють до 28.02.21.

У першій частині вони пропонують знімати кеш з пільговим періодом чи я якось не так складаю ці літери у слова?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:22

  klug написав:
всеМОЖУ" - знімайте та користуйтеся кредитною готівкою до 62 днів без переплат! "Сплачуйте частинами" за будь-які покупки від 1000 грн рівними платежами 6 міс. Умови діють до 28.02.21.

У першій частині вони пропонують знімати кеш з пільговим періодом чи я якось не так складаю ці літери у слова?

Да то они считают, шо 48% годовых (а у меня без страха вааще рисует 58%), которые начинают капать сразу при обнале кредитки -- ээт БЕЗ переплат, ну а самой комисс за снятие нет.
Вот антирестно, их мона привлечь за эту казуистику согласно новым требованием НБУ про прозрачность кредитных ставок? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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