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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:25
Goodman написав:KVV
Отделение и Я - мы пока далеки как ДА и НЕТ.
Будем чекати Вашого інсайду.
Особливо стосовно кешбеку, бо мені окрім Ясно/Ельдорадо нічого не пропонують
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KVV
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:36
cohan написав:
а по размеру лимита - сколько обычно? "до 30 000, а потом до 200 000" от девочки услышал, есть смысл просить 30 000, нальют как в Альфе, или тут по мелкому - 5-10 тыс?
В ПУМБе максимальный кредитный лимит по кредитке - 150 тыс.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:55
колеги, сьогодні забрав всеКарту Віза, з понеділка дадуть іменну МК.
Чи є якісь конкретні умови до виконання для акції по КБ ?
На даний час у вайбер-боті тільки Ельдорадо і Ясно.
Як вийти на групи, де по три види категорій ?
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:58
всеМОЖУ" - знімайте та користуйтеся кредитною готівкою до 62 днів без переплат! "Сплачуйте частинами" за будь-які покупки від 1000 грн рівними платежами 6 міс. Умови діють до 28.02.21.
У першій частині вони пропонують знімати кеш з пільговим періодом чи я якось не так складаю ці літери у слова?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:22
klug написав:
всеМОЖУ" - знімайте та користуйтеся кредитною готівкою до 62 днів без переплат! "Сплачуйте частинами" за будь-які покупки від 1000 грн рівними платежами 6 міс. Умови діють до 28.02.21.
У першій частині вони пропонують знімати кеш з пільговим періодом чи я якось не так складаю ці літери у слова?
Да то они считают, шо 48% годовых (а у меня без страха вааще рисует 58%), которые начинают капать сразу при обнале кредитки -- ээт БЕЗ переплат, ну а самой комисс за снятие нет.
Вот антирестно, их мона привлечь за эту казуистику согласно новым требованием НБУ про прозрачность кредитных ставок?
... делайте хоть что-нибудь!
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