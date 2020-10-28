колеги, сьогодні забрав всеКарту Віза, з понеділка дадуть іменну МК. Чи є якісь конкретні умови до виконання для акції по КБ ? На даний час у вайбер-боті тільки Ельдорадо і Ясно. Як вийти на групи, де по три види категорій ?
всеМОЖУ" - знімайте та користуйтеся кредитною готівкою до 62 днів без переплат! "Сплачуйте частинами" за будь-які покупки від 1000 грн рівними платежами 6 міс. Умови діють до 28.02.21.
У першій частині вони пропонують знімати кеш з пільговим періодом чи я якось не так складаю ці літери у слова?
Да то они считают, шо 48% годовых (а у меня без страха вааще рисует 58%), которые начинают капать сразу при обнале кредитки -- ээт БЕЗ переплат, ну а самой комисс за снятие нет. Вот антирестно, их мона привлечь за эту казуистику согласно новым требованием НБУ про прозрачность кредитных ставок?
всеМОЖУ" - знімайте та користуйтеся кредитною готівкою до 62 днів без переплат! "Сплачуйте частинами" за будь-які покупки від 1000 грн рівними платежами 6 міс. Умови діють до 28.02.21.
У першій частині вони пропонують знімати кеш з пільговим періодом чи я якось не так складаю ці літери у слова?
Да то они считают, шо 48% годовых (а у меня без страха вааще рисует 58%), которые начинают капать сразу при обнале кредитки -- ээт БЕЗ переплат, ну а самой комисс за снятие нет. Вот антирестно, их мона привлечь за эту казуистику согласно новым требованием НБУ про прозрачность кредитных ставок?
У теорії, їх тепер мають дрючити за будь-яку рекламу, яку можна не так зрозуміти. Але краще все ж таки перепитати у самого регулятора у рамках звернення