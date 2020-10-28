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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 08:04
Slx написав:
Тарифы новые по Всекарте с 28-го жовтня и 27 листопада тоже. Что нового? https://online.pumb.ua/uk#!/user/details/tariffs
Снижение %% на остаток по социальным картам с 27.11 - будет 6%.
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