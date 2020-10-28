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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2592259325942595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:04

  Slx написав:Тарифы новые по Всекарте с 28-го жовтня и 27 листопада тоже. Что нового? https://online.pumb.ua/uk#!/user/details/tariffs

Снижение %% на остаток по социальным картам с 27.11 - будет 6%.
lloydbanksua
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Повідомлень: 238
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  #<1 ... 2592259325942595
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ПУМБ (25941)
29.10.2020 08:04
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