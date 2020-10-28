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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:04

  Slx написав:Тарифы новые по Всекарте с 28-го жовтня и 27 листопада тоже. Что нового? https://online.pumb.ua/uk#!/user/details/tariffs

Снижение %% на остаток по социальным картам с 27.11 - будет 6%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:26

  lloydbanksua написав:По поводу рассрочки - ее можно будет оформить до 24 месяцев у партнеров банка, до 6 месяцев - на любые траты. Снятие налички и переводы - теперь в льготном периоде до 62 дней. Действие акции с 26.10 по 13.12 включительно.

где источник о льготном периоде для снятия/перевода?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:32

приложение ПУМБ

Что-то ПУМБ решил придержать мои средства у себя в банке. Вчера пытался снял с депозита Вільний на карточный счёт, ввел код из СМС, а приложение задумалось. В итоге ноль на депозите показывало и без изменений на счёте.
Обновил приложение - без изменений. При этом через веб-лицо депозит полный был.

Решил до утра продождать, а утром все так же приложение не работает, крутя колёсико при попытке информации по депозиту.

Ну ок. Снял через сайт, очистил память приложения, сделал мысленную заметку, что если ещё раз такое повторится в скором будущем, придется попрощаться с чем-либо.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:47

  v57 написав: где источник о льготном периоде для снятия/перевода?

Я вам, как сотрудник банка это сообщаю. Скоро будет рассылка и реклама по тв/интернету.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:52

и без %% за снятие
це хвантастика :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:03

грейс невиданной щедрости

  lloydbanksua написав:
  v57 написав: где источник о льготном периоде для снятия/перевода?

Я вам, как сотрудник банка это сообщаю. Скоро будет рассылка и реклама по тв/интернету.

т.е. 48%/58% годовых на р2р и снятие в АТМ с кредитки не начисляеТся в грейс-периоде?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2592259325942595
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