Снижение %% на остаток по социальным картам с 27.11 - будет 6%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 08:04
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:26
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:32
приложение ПУМБ
Что-то ПУМБ решил придержать мои средства у себя в банке. Вчера пытался снял с депозита Вільний на карточный счёт, ввел код из СМС, а приложение задумалось. В итоге ноль на депозите показывало и без изменений на счёте.
Обновил приложение - без изменений. При этом через веб-лицо депозит полный был.
Решил до утра продождать, а утром все так же приложение не работает, крутя колёсико при попытке информации по депозиту.
Ну ок. Снял через сайт, очистил память приложения, сделал мысленную заметку, что если ещё раз такое повторится в скором будущем, придется попрощаться с чем-либо.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:47
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:03
грейс невиданной щедрости
т.е. 48%/58% годовых на р2р и снятие в АТМ с кредитки не начисляеТся в грейс-периоде?
... делайте хоть что-нибудь!
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