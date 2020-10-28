RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2594259525962597>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:45

  v57 написав:какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес

На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:48

lloydbanksua
начинаю верить
+, спс
v57
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 14.03.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:55

  lloydbanksua написав:
  v57 написав:какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес

На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.

Всьоо, ищу кеды
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2609 раз.
Подякували: 3841 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:59

  clientage написав:
  lloydbanksua написав:
  v57 написав:какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес

На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.

Всьоо, ищу кеды


Не спешите. Для старых клиентов акция с 31.10.2020.
alibob
 
Повідомлень: 101
З нами з: 31.01.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:09

ссылку, сестра, ссылку!
v57
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 14.03.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:11

а де вы все инфу берете? 8)
У меня старая ВсеМожу, с РД 20го.
Мож мне уже мона обналичить её на всю катушку?
И мне за это ничо не бууудит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2609 раз.
Подякували: 3841 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:18

  v57 написав:ссылку, сестра, ссылку!


https://retail.pumb.ua/credit/can-all

Внизу страницы ответы на вопросы.
alibob
 
Повідомлень: 101
З нами з: 31.01.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20

  clientage написав:а де вы все инфу берете? 8)
У меня старая ВсеМожу, с РД 20го.
Мож мне уже мона обналичить её на всю катушку?
И мне за это ничо не бууудит?


Для Вас акция с 21.11.2020.
alibob
 
Повідомлень: 101
З нами з: 31.01.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:26

почему с21
ссылка есть на эту долбаную "акцию"?
а не на стартовую пумбы, как указали вы
v57
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 14.03.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:30

А свої зняти з Всеможу в якій ціні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34894
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2594259525962597>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18790)
29.10.2020 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.