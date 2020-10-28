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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:45
v57 написав:
какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес
На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.
lloydbanksua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:48
lloydbanksua начинаю верить +, спс
v57
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:55
lloydbanksua написав: v57 написав:
какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес
На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.
Всьоо, ищу кеды
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:59
clientage написав: lloydbanksua написав: v57 написав:
какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес
На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.
Всьоо, ищу кеды
Не спешите. Для старых клиентов акция с 31.10.2020.
alibob
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:09
ссылку, сестра, ссылку!
v57
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:11
а де вы все инфу берете?
У меня старая ВсеМожу, с РД 20го.
Мож мне уже мона обналичить её на всю катушку?
И мне за это ничо не бууудит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:18
v57 написав:
ссылку, сестра, ссылку!
https://retail.pumb.ua/credit/can-all
Внизу страницы ответы на вопросы.
alibob
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20
clientage написав:
а де вы все инфу берете?
У меня старая ВсеМожу, с РД 20го.
Мож мне уже мона обналичить её на всю катушку?
И мне за это ничо не бууудит?
Для Вас акция с 21.11.2020.
alibob
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:26
почему с21
ссылка есть на эту долбаную "акцию"? а не на стартовую пумбы, как указали вы
v57
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:30
А свої зняти з Всеможу в якій ціні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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