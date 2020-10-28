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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2594259525962597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:32

  v57 написав:почему с21
ссылка есть на эту долбаную "акцию"?
а не на стартовую пумбы, как указали вы

Ага...офіційні умови аХції де?
Ахметбай вирішив на 4 місяця з вертольота грошенят підкинути?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:38

  v57 написав:почему с21
ссылка есть на эту долбаную "акцию"?
а не на стартовую пумбы, как указали вы

Это не акция долбаная, а у вас проблемы. Но если хотите доказать свою позицию - напишите обращение в банк с отказом от участия в этой акции... нуил хотя бы перестаньте флудить вопросы, не глядя на ответы.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42

  clientage написав:
  lloydbanksua написав:
  v57 написав:какие скрины снятие изначально было безкомис а по грейс какие скрины м.б. только в конце мес

На снятие налички каждый день начислются %%. На 100 грн. - 0,13 грн. Сейчас начисления нет.

Всьоо, ищу кеды


ого! надо брать! побегу сегодня, тем более что активно названивают(ли), лишь бы не оказалось что теперь раз в месяц %% начисляют ))

хотя - вот мне что-то такое на месяц предлагал ОТП (вместе с 6месячно безкомиссионнйо частями), но так ни смс, ни в Смарте ничего не изменилось, я забил... надо может зайти в гости к ним спросить, может новая фича такая
Востаннє редагувалось cohan в Чет 29 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:13

Забирал сегодня имменную мастер всеКарта, менеджер убедительно рекомендовала открыть эту кредитку, делая именно упор на эту новую акцию. Акция по 28.02.2020. В общем не смог отказать ;) - и на удивление тот предварительный лимит что она говорила и налили :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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