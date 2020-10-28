Ага...офіційні умови аХції де?
Ахметбай вирішив на 4 місяця з вертольота грошенят підкинути?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:32
Ага...офіційні умови аХції де?
Ахметбай вирішив на 4 місяця з вертольота грошенят підкинути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:38
Это не акция долбаная, а у вас проблемы. Но если хотите доказать свою позицию - напишите обращение в банк с отказом от участия в этой акции... нуил хотя бы перестаньте флудить вопросы, не глядя на ответы.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:42
ого! надо брать! побегу сегодня, тем более что активно названивают(ли), лишь бы не оказалось что теперь раз в месяц %% начисляют ))
хотя - вот мне что-то такое на месяц предлагал ОТП (вместе с 6месячно безкомиссионнйо частями), но так ни смс, ни в Смарте ничего не изменилось, я забил... надо может зайти в гости к ним спросить, может новая фича такая
Востаннє редагувалось cohan в Чет 29 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:13
Забирал сегодня имменную мастер всеКарта, менеджер убедительно рекомендовала открыть эту кредитку, делая именно упор на эту новую акцию. Акция по 28.02.2020. В общем не смог отказать - и на удивление тот предварительный лимит что она говорила и налили
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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