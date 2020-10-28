Лежит уже пару лет, есть не просит, брал "для поддержки штанов", пользуюсь редко. А 50к кредитных на 4 месяца пристроить найдётся куда. При этом в грейсе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:36
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:45
А Ви спробуйте і нам доложите...і у випадку коли на Всеможу є пара своїх грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:16
Re: ПУМБ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:29
РД 30-го....10 і 20 вже нема.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:52
разве на 4, не на "до 62 дней" ?
кстати, а кому кешбеки пришли категорийные (не Ясно - Элодорадо), они когда приходят - в начале месяца или внезапно?
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:59
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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