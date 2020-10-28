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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2595259625972598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:36

  Vorlon написав:Flamingo
Кредитка на 3 месяца? Сомнительная выгода...

Лежит уже пару лет, есть не просит, брал "для поддержки штанов", пользуюсь редко. А 50к кредитных на 4 месяца пристроить найдётся куда. При этом в грейсе.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:42

а сразу на вильний прокатит?
или только карту
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:45

  v57 написав:а сразу на вильний прокатит?
или только через карту

А Ви спробуйте і нам доложите...і у випадку коли на Всеможу є пара своїх грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:56

после 31
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:16

Re: ПУМБ

  clientage написав:РД 20го

Тут РД чітко у день оформлення чи можна підгадати, як у поляків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:29

  klug написав:
  clientage написав:РД 20го

Тут РД чітко у день оформлення чи можна підгадати, як у поляків?

РД 30-го....10 і 20 вже нема.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:52

  alibob написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Кредитка на 3 месяца? Сомнительная выгода...

Лежит уже пару лет, есть не просит, брал "для поддержки штанов", пользуюсь редко. А 50к кредитных на 4 месяца пристроить найдётся куда. При этом в грейсе.

разве на 4, не на "до 62 дней" ?

кстати, а кому кешбеки пришли категорийные (не Ясно - Элодорадо), они когда приходят - в начале месяца или внезапно?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:59

Re: ПУМБ

  cohan написав:разве на 4, не на "до 62 дней" ?

31.10 -30-12
31.12-28.02
Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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