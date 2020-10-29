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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:34
Ananas1start написав:
підкажіть , пуш сповіщення на всекарта безплатні ?
да
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:42
Flamingo написав: Ananas1start написав:
підкажіть , пуш сповіщення на всекарта безплатні ?
да
А СМС?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:44
Квесторе_поверніться написав:
А СМС?
Да, от 1000 грн.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:27
lloydbanksua
От 500
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53
Квесторе_поверніться написав:
А свої зняти з Всеможу в якій ціні?
Шара
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Ratatui
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- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 687 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:57
Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав:
А свої зняти з Всеможу в якій ціні?
Шара
Тестили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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- Повідомлень: 34917
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1751 раз.
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