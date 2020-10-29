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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2597259825992600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:34

  Ananas1start написав:підкажіть , пуш сповіщення на всекарта безплатні ?

да
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:42

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:підкажіть , пуш сповіщення на всекарта безплатні ?

да

А СМС?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:44

  Квесторе_поверніться написав: А СМС?

Да, от 1000 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:27

lloydbanksua
От 500
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
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  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 2027
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53

  Квесторе_поверніться написав:А свої зняти з Всеможу в якій ціні?


Шара
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:57

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:А свої зняти з Всеможу в якій ціні?


Шара

Тестили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34924
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:57

Re: ПУМБ

  KVV написав:Будем чекати Вашого інсайду.

Ходив , зустр1чався.
Результат и да и нет. Знают за акции, но зациклены на акции 25-50-100. Все норовят залезть в комп и перечитать то, что мне не нужно.
Собирал консилиум - талдычат одно и то же :
- кашбеки получаете, ваши карты подключены?
- да , получаем .
- какие критерии? у меня ссылка на залучення, залучаем НОВЫХ КЛИЕНТОВ, какие критерии? что нужно: активность, пассивность, депозиты, кредиты , ЧТО?
- в работников с т у п о р
- или они все блондинки, или задрочены кредитами ( при мне одному мужики ШИРОКО ГЛАЗА ОТКРЫЛИ - ему на 10к кредита начислили......... 4,5К %%%, то что он слегка сксиел , это ничего не сказать).
PS Чекатиму нового призначення з перших чисел листопада, тогда и выясню.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:01

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: А СМС?

Да, от 1000 грн.

як зрозуміти . від 1000 ? мені смс приходять я нічого не плачу , 1000 з карти в місяць не трачу якщо це мається на увазі і 500 теж не трачу
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:02

Квесторе_поверніться
свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:04

Goodman дякую, будем ждать.

Всеможу вже обнулили?
KVV
 
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