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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:34
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:42
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:27
lloydbanksua
От 500
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:57
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:57
Re: ПУМБ
Ходив , зустр1чався.
Результат и да и нет. Знают за акции, но зациклены на акции 25-50-100. Все норовят залезть в комп и перечитать то, что мне не нужно.
Собирал консилиум - талдычат одно и то же :
- кашбеки получаете, ваши карты подключены?
- да , получаем .
- какие критерии? у меня ссылка на залучення, залучаем НОВЫХ КЛИЕНТОВ, какие критерии? что нужно: активность, пассивность, депозиты, кредиты , ЧТО?
- в работников с т у п о р
- или они все блондинки, или задрочены кредитами ( при мне одному мужики ШИРОКО ГЛАЗА ОТКРЫЛИ - ему на 10к кредита начислили......... 4,5К %%%, то что он слегка сксиел , это ничего не сказать).
PS Чекатиму нового призначення з перших чисел листопада, тогда и выясню.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:01
як зрозуміти . від 1000 ? мені смс приходять я нічого не плачу , 1000 з карти в місяць не трачу якщо це мається на увазі і 500 теж не трачу
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:02
Квесторе_поверніться
свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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