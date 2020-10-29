По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:08
По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:14
так я про дебетову . хмм а є всекарта кредитка ? по ній не знаю
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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