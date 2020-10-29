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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:08
Ananas1start написав:Квесторе_поверніться
свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)
По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:14
Квесторе_поверніться написав: Ananas1start написав:Квесторе_поверніться
свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)
По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
так я про дебетову . хмм а є всекарта кредитка ? по ній не знаю
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 03:25
Ananas1start написав:
Квесторе_поверніться свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)
Ну у нас информация была, что на текущий момент по всем картам смс банкинг от 1000 грн. Исключения - ЗП карты и социальные, по ним - от 150 грн.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 04:55
Ananas1start написав: lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
А СМС?
Да, от 1000 грн.
як зрозуміти . від 1000 ? мені смс приходять я нічого не плачу , 1000 з карти в місяць не трачу якщо це мається на увазі і 500 теж не трачу
Якщо провели операцію купівлі на 500+ (1000+?) - тоді про неї смс прийде.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:39
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав:
А свої зняти з Всеможу в якій ціні?
Шара
Тестили?
С всё могу шара в любом банкомате Украины. А с кредитки можно снять без комиссиии за бугром, но только кредитные. Свои с комиссией.
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Ratatui
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