По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:08
По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:14
так я про дебетову . хмм а є всекарта кредитка ? по ній не знаю
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: П'ят 30 жов, 2020 03:25
Ну у нас информация была, что на текущий момент по всем картам смс банкинг от 1000 грн. Исключения - ЗП карты и социальные, по ним - от 150 грн.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 04:55
Якщо провели операцію купівлі на 500+ (1000+?) - тоді про неї смс прийде.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:39
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:48
lloydbanksua, з досвіду - якщо ВсеМожу отримав в жовтні, користувався і закрив на сьогодні в 0 - то в листопаді можна просити підвищення кредліму?
Хочеться готівки зняти побільше
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:31
lloydbanksua
Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020.
lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:52
А де офіційні умови аХції лежать?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:02
тоже спрашивал, так какой-то недоросль Slx начал газы пускать
я и перестал
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