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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2597259825992600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:08

  Ananas1start написав:Квесторе_поверніться
свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)

По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Ananas1start написав:Квесторе_поверніться
свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)

По кредитці Всеможу?
Ви вроді про дебетку Всекарта мовите. Ні?


так я про дебетову . хмм а є всекарта кредитка ? по ній не знаю
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 03:25

  Ananas1start написав:Квесторе_поверніться свої зняти бесплатно з банкомату , з каси теж бесплатно два рази на місяць. і то і то тестив (якщо тільки щось не помінялось)

Ну у нас информация была, что на текущий момент по всем картам смс банкинг от 1000 грн. Исключения - ЗП карты и социальные, по ним - от 150 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 04:55

  Ananas1start написав:
  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: А СМС?

Да, от 1000 грн.

як зрозуміти . від 1000 ? мені смс приходять я нічого не плачу , 1000 з карти в місяць не трачу якщо це мається на увазі і 500 теж не трачу

Якщо провели операцію купівлі на 500+ (1000+?) - тоді про неї смс прийде.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:А свої зняти з Всеможу в якій ціні?


Шара

Тестили?


С всё могу шара в любом банкомате Украины. А с кредитки можно снять без комиссиии за бугром, но только кредитные. Свои с комиссией.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:48

lloydbanksua, з досвіду - якщо ВсеМожу отримав в жовтні, користувався і закрив на сьогодні в 0 - то в листопаді можна просити підвищення кредліму?

Хочеться готівки зняти побільше :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:31

lloydbanksua
Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020.
lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:52

  velvet написав:lloydbanksua
Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020.
lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию

А де офіційні умови аХції лежать?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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тоже спрашивал, так какой-то недоросль Slx начал газы пускать
я и перестал :)
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