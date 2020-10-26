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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:41
Кум каже шо старі Ренесансівські договори Всеможу в аХції 4 місяці кеш на халяву участі не беруть. З інших джерел є підтвердження інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:45
Усі відповіді на сайті банки
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:54
Не те. Тут
Я вже давно користуюся кредитною карткою «всеМОЖУ», чи буде діяти пільговий період на мої операції зняття готівки або перекази з рахунку/картки?
Так, пільговий період також діє для операцій зняття готівки, операцій без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів, для клієнтів, які приєднались до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків:
відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.
відкритих до 26.10.2020:
a. з платіжною датою 28,30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021
b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021
c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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