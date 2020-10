Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:41 Кум каже шо старі Ренесансівські договори Всеможу в аХції 4 місяці кеш на халяву участі не беруть. З інших джерел є підтвердження інфо?

Квесторе_поверніться
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:45
Квесторе_поверніться написав: З інших джерел є підтвердження інфо?

Усі відповіді на сайті банки https://retail.pumb.ua/credit/can-all у розділі "Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 26.10.2020 по 28.02.2021"



Період користування пільговим періодом залежить від дати відкриття рахунку:



для відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.

для відкритих до 26.10.2020:



a. з платіжною датою 28, 30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021



b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021



c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021

klug
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:54
klug написав: Квесторе_поверніться написав: З інших джерел є підтвердження інфо?

Усі відповіді на сайті банки https://retail.pumb.ua/credit/can-all у розділі "Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 26.10.2020 по 28.02.2021"



Період користування пільговим періодом залежить від дати відкриття рахунку:



для відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.

для відкритих до 26.10.2020:



a. з платіжною датою 28, 30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021



b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021



c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021

Не те. Тут

Не те. Тут

Я вже давно користуюся кредитною карткою «всеМОЖУ», чи буде діяти пільговий період на мої операції зняття готівки або перекази з рахунку/картки?



Так, пільговий період також діє для операцій зняття готівки, операцій без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів, для клієнтів, які приєднались до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків:



відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.

відкритих до 26.10.2020:

a. з платіжною датою 28,30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021



b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021



c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021

Квесторе_поверніться

