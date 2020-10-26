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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2598259926002601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:41

Кум каже шо старі Ренесансівські договори Всеможу в аХції 4 місяці кеш на халяву участі не беруть. З інших джерел є підтвердження інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34934
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:45

  Квесторе_поверніться написав:З інших джерел є підтвердження інфо?

Усі відповіді на сайті банки https://retail.pumb.ua/credit/can-all у розділі "Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 26.10.2020 по 28.02.2021"

Період користування пільговим періодом залежить від дати відкриття рахунку:

для відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.
для відкритих до 26.10.2020:

a. з платіжною датою 28, 30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021

b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021

c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:54

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:З інших джерел є підтвердження інфо?

Усі відповіді на сайті банки https://retail.pumb.ua/credit/can-all у розділі "Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 26.10.2020 по 28.02.2021"

Період користування пільговим періодом залежить від дати відкриття рахунку:

для відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.
для відкритих до 26.10.2020:

a. з платіжною датою 28, 30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021

b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021

c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021

Не те. Тут
Я вже давно користуюся кредитною карткою «всеМОЖУ», чи буде діяти пільговий період на мої операції зняття готівки або перекази з рахунку/картки?

Так, пільговий період також діє для операцій зняття готівки, операцій без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів, для клієнтів, які приєднались до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків:

відкритих з 26.10.2020 пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 26.10.2020 по 28.02.2021.
відкритих до 26.10.2020:
a. з платіжною датою 28,30 число – для операцій здійснених у період з 31.10.2020 по 28.02.2021

b. з платіжною датою 10 число – для операцій здійснених у період з 11.11.2020 по 10.03.2021

c. з платіжною датою 20 число – для операцій здійснених у період з 21.11.2020 по 20.03.2021
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34934
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
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  #<1 ... 2598259926002601
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