velvet написав:lloydbanksua Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020. lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию
Подтверждаю. До 13.12 включительно. Так что будьте внимательны.
Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?
Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.
KVV написав:то в листопаді можна просити підвищення кредліму?
там банк подымает автоматом самостоятельно - шаг подьема 5к моя статистика - изначально было 11К, потом 16К, сейчас 21К карточка лежит на полке , иногда работет как транзитка для депозитки. Можно попытаться выпросить у девочки в отделении , она посмотрит по Вашему финномеру "чего там у вас".
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному