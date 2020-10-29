RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2599260026012602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:27

  lloydbanksua написав:
  velvet написав:lloydbanksua Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020. lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию

Подтверждаю. До 13.12 включительно. Так что будьте внимательны.

Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:51

  velvet написав: Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?

Нас информировали, что акция только для Все можу. Старые тарифы не участвуют.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:52

  Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.

Если 14.12 снять наличку - будут %%.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:57

Re: ПУМБ

  KVV написав:то в листопаді можна просити підвищення кредліму?


там банк подымает автоматом самостоятельно - шаг подьема 5к
моя статистика - изначально было 11К, потом 16К, сейчас 21К
карточка лежит на полке , иногда работет как транзитка для депозитки.
Можно попытаться выпросить у девочки в отделении , она посмотрит по Вашему финномеру "чего там у вас".
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 23.11.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:01

  lloydbanksua написав:
  velvet написав: Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?

Нас информировали, что акция только для Все можу. Старые тарифы не участвуют.

Это понятно, что только для Всеможу акция. Я имел ввиду, что ещё разные условия для карт Всеможу которые уже были оформлены до акции и для Всеможу, которую оформили в период акции.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:06

  velvet написав: Это понятно, что только для Всеможу акция. Я имел ввиду, что ещё разные условия для карт Всеможу которые уже были оформлены до акции и для Всеможу, которую оформили в период акции.

Акция действует для новых и существующих клиентов, т.е. если карта была оформлена до начала акции, она тоже участвует.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2599260026012602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Ferlakur, ramaz, unlock і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.