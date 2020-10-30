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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2599260026012602 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 802 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 117 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 190 Всього голосів : 802 Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:27 lloydbanksua написав: velvet написав: lloydbanksua Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020. lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию lloydbanksua Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020. lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию

Подтверждаю. До 13.12 включительно. Так что будьте внимательны. Подтверждаю. До 13.12 включительно. Так что будьте внимательны.

Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ? Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ? Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3051 З нами з: 06.03.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:51 velvet написав: Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ? Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?

Нас информировали, что акция только для Все можу. Старые тарифы не участвуют. Нас информировали, что акция только для Все можу. Старые тарифы не участвуют. lloydbanksua

Повідомлень: 250 З нами з: 22.04.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:52 Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года. Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.

Если 14.12 снять наличку - будут %%. Если 14.12 снять наличку - будут %%. lloydbanksua

Повідомлень: 250 З нами з: 22.04.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:57 Re: ПУМБ KVV написав: то в листопаді можна просити підвищення кредліму? то в листопаді можна просити підвищення кредліму?



там банк подымает автоматом самостоятельно - шаг подьема 5к

моя статистика - изначально было 11К, потом 16К, сейчас 21К

карточка лежит на полке , иногда работет как транзитка для депозитки.

Можно попытаться выпросить у девочки в отделении , она посмотрит по Вашему финномеру "чего там у вас". там банк подымает автоматом самостоятельно - шаг подьема 5кмоя статистика - изначально было 11К, потом 16К, сейчас 21Ккарточка лежит на полке , иногда работет как транзитка для депозитки.Можно попытаться выпросить у девочки в отделении , она посмотрит по Вашему финномеру "чего там у вас". ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному Goodman

Повідомлень: 3749 З нами з: 23.11.14 Подякував: 652 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:01 lloydbanksua написав: velvet написав: Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ? Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?

Нас информировали, что акция только для Все можу. Старые тарифы не участвуют. Нас информировали, что акция только для Все можу. Старые тарифы не участвуют.

Это понятно, что только для Всеможу акция. Я имел ввиду, что ещё разные условия для карт Всеможу которые уже были оформлены до акции и для Всеможу, которую оформили в период акции. Это понятно, что только для Всеможу акция. Я имел ввиду, что ещё разные условия для карт Всеможу которые уже были оформлены до акции и для Всеможу, которую оформили в период акции. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3051 З нами з: 06.03.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:06 velvet написав: Это понятно, что только для Всеможу акция. Я имел ввиду, что ещё разные условия для карт Всеможу которые уже были оформлены до акции и для Всеможу, которую оформили в период акции. Это понятно, что только для Всеможу акция. Я имел ввиду, что ещё разные условия для карт Всеможу которые уже были оформлены до акции и для Всеможу, которую оформили в период акции.

Акция действует для новых и существующих клиентов, т.е. если карта была оформлена до начала акции, она тоже участвует. Акция действует для новых и существующих клиентов, т.е. если карта была оформлена до начала акции, она тоже участвует. lloydbanksua

Повідомлень: 250 З нами з: 22.04.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:53 lloydbanksua написав: Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года. Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.

Если 14.12 снять наличку - будут %%. Если 14.12 снять наличку - будут %%.

Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов:

открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021." Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов:открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021." Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3051 З нами з: 06.03.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:19 velvet написав: lloydbanksua написав: Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года. Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.

Если 14.12 снять наличку - будут %%. Если 14.12 снять наличку - будут %%.

Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов:

открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021." Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов:открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021."

Тут є два варіанти:

1) або рудий задумав мега-кидок і треба активно скрінити ті умови, що зараз на сайті;

2) або не варто вірити курам з відділення, навіть якщо вони пишуть на форумі. Тут є два варіанти:1) або рудий задумав мега-кидок і треба активно скрінити ті умови, що зараз на сайті;2) або не варто вірити курам з відділення, навіть якщо вони пишуть на форумі. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4969 З нами з: 18.08.14 Подякував: 218 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2599260026012602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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